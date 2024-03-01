Снижение акцизов на ввоз бензина и газойля поможет регулированию цен в самом Азербайджане - эксперт

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана через снижение ставок акцизов на бензин с октановым числом менее 95 и ставок акциза на газойль старается сдержать возможный рост цен на топливо в стране.

Об этом сказал в пятницу Trend доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов, комментируя внесение Кабинетом министров изменения в документ "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".

Отметим, что ставка акциза на бензин с октановым числом менее 95 до 31 декабря 2024 года снижена с 200 манатов до 1 маната за тонну, а ставка акциза на газойль, включая дизельное топливо, снижена с 80 манатов до 1 маната за тонну.

"Импортозависимость от ряда видов нефтепродуктов все же сохраняется. И несомненно, что для поддержания стабильности в экономике, для ее предсказуемости, правительство старается не допустить роста цен, поскольку цены на топливо присутствуют практически во всех ценовых составляющих и являются стимулирующим фактором для инфляционного всплеска", - считает Мамедов.

По его мнению, решение Кабмина позволит через фискальные меры нивелировать возможное негативное влияние того фактора, что Азербайджан импортирует некоторые объемы нефтепродуктов, поскольку модернизация на НПЗ имени Гейдара Алиева еще не завершена.

"Если в тех странах, где Азербайджан покупает некоторые виды нефтепродуктов, цены на них колеблются, то может произойти импорт инфляции в Азербайджан. Корректировать цены внутри Азербайджана в таком случае можно через акцизы", - добавил Мамедов.

Отметим, что полное завершение проекта модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева в Баку планируется в 2027 году.

После модернизации на заводе будет производиться 2 миллиона тонн в год автомобильного бензина, дизельного топлива - 2,9 миллиона тонн в год, реактивного топлива - 1 миллион тонн.

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