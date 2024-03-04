STEAS сообщила о проведенных и намеченных работах по газификации в Турции

БАКУ/Trend/ - SOCAR Turkiye Energy (STEAS) в 2019-2023 годах инвестировала в общей сложности 170 миллионов долларов США в работу компаний "Kayserigaz" и "Bursagaz" по газификации Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на главу подразделения по газу STEAS Фуада Ибрагимова, которого цитируют турецкие СМИ.

"Мы обслуживаем 1,9 миллиона абонентов, ведя работу компаний "Bursagaz" и "Kayserigaz" в Турции. При этом "Bursagaz" охватывает 1,2 миллиона абонентов в 11 районах региона, являясь четвертой по величине газовой компанией в Турции по количеством абонентов. Эта сеть имеет протяженность 7,561 тысячи километров. В "Kayserigaz" у нас 700 тысяч абонентов, а протяженность сети 6,675 тысячи километров", - отметил Ибрагимов.

Он анонсировал новые инвестиции STEAS в увеличение количества абонентов и продление сети, общая протяженность которой к концу 2024 году составит 14,77 тысячи километров по сравнению с текущей в 14,236 тысячи километров.

Напомним, что STEAS в конце 2023 года отметила 15-летие деятельности в Турции, став за это время одной из ведущих интегрированных промышленных групп в этой стране и войдя за этот период в число крупнейших иностранных инвесторов с суммарным объемом инвестиций почти 20 миллиардов долларов США.

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