Азербайджан назвал объем экспорта газа в Европу

БАКУ/Trend/ - Азербайджан за первые два месяца 2024 года поставил в Европу 2,1 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей официальной странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В январе-феврале текущего года в Европу было экспортировано 2,1 миллиарда кубометров газа, в Турцию - 1,4 миллиарда кубометров, в Грузию - 0,6 миллиарда кубометров", - написал Шахбазов.

По его словам, за этот период в Турцию по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) было транспортировано 0,8 миллиарда кубометров газа.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность европейской части коридора (TAP) составляет 10 миллиардов кубометров газа. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности данной инфраструктуры до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

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