Назван объем продажи валюты SOFAZ на аукционах ЦБА в марте

БАКУ/Trend/ — Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах Центрального банка страны в марте 498,3 миллиона долларов США, сообщил в среду Trend со ссылкой на информацию SOFAZ.

В феврале объем продаж был 920,5 миллиона долларов США, в январе - 417 миллионов долларов США.

Данный вид операции проводится в рамках выполнения SOFAZ обязательств перед государственным бюджетом Азербайджана.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на третье апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.