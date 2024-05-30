Консорциум ТАР назвал объем поставок газа за первые 4 месяца 2024 года

БАКУ/Trend/ - По Трансадриатическому трубопроводу за первые четыре месяца 2024 года было поставлено 4 миллиарда кубометров газа, сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

Как сказали в TAP AG, с начала эксплуатации по трубопроводу было транспортировано 35 миллиардов кубометров газа.

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов упомянул, что в 2024 году экспорт газа из страны превысит 24 миллиарда кубометров по сравнению с 23,8 миллиарда кубометров в 2023 году.

"Половина объема пойдет в Европу. География поставок азербайджанского газа расширяется. На экспорт придется половина из ожидаемой в этом году добычи газа, намеченной в объеме более 48 миллиардов кубометров", - отметил министр.

Напомним, что по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn