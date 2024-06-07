Главы "Газпрома" и SOCAR обсудили ситуацию на мировом рынке газа

БАКУ/Trend/ - В рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня состоялась рабочая встреча председателя правления публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа, передает в пятницу Trend со ссылкой на "Газпром".

Стороны рассмотрели ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отдельное внимание было уделено ситуации на мировом энергетическом рынке.

Алексей Миллер отметил, что согласно оценкам "Газпрома" на основе официальной статистики, в 2023 году потребление газа в мире увеличилось на 15 миллиардов кубометров, а с начала 2024 года рост потребления ускорился.

"Роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти при любом реалистичном сценарии развития энергетики. Он останется наиболее привлекательным энергоресурсом благодаря сочетанию надежности, удобства использования, экономичности и экологических преимуществ", - подчеркивается в сообщении.

По оценкам "Газпрома", по итогам первого квартала 2024 года мировое потребление газа выросло более чем на 40 миллиардов кубометров или на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост — 20 миллиардов кубометров — пришелся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Вместе с тем, в странах Европы объем потребления газа продолжает падать, и за первый квартал он сократился на 5 миллиардов кубометров или на 3,2% относительно аналогичного периода 2023 года, причем наибольшее снижение демонстрируют крупнейшие европейские экономики — Германия, Великобритания и Италия.

"Увеличение объемов международной торговли газом по итогам первого квартала 2024 года составило около 15 миллиардов кубометров (+4,8%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Около 60% прироста всей мировой торговли газом и более 80% прироста торговли трубопроводным газом обеспечил "Газпром"", - говорится в пресс-релизе российской компании по итогам встречи с руководством SOCAR.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!