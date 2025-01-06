Хорватия увеличила закупки нефти у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 1,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 873,4 миллиона долларов США.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, этот показатель на 338,4 миллиона долларов США, или 63,2 процента больше в стоимостном выражении, чем за тот же период 2023 года, и на 544,5 тысячи тонн или 61,1 процента больше в объемном выражении.

Таким образом, за отчетный период Хорватия заняла 3-е место среди стран-экспортеров нефти Азербайджана.

Отметим, что за вышеуказанный период сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, больше всего экспортировались из Азербайджана в Италию. Так, за январь-ноябрь прошлого года из Азербайджана в Италию было импортировано 9,9 миллиона тонн нефти на сумму 6,1 миллиарда долларов США, что на 517,5 миллиона долларов США или 7,8 процента меньше, чем за тот же период 2023 года, и на 581,4 тысячи тонн или 5,6 процента меньше по объему.

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