TAP заключил контракт на проверку готовности инфраструктуры к транспортировке водорода

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP AG) заключил контракт с Penspen на предоставление услуг по анализу разрывов в инфраструктуре, с целью оценки готовности трубопровода к интеграции водорода, передает Trend со ссылкой на Penspen.

"Инженерная команда Penspen из Великобритании проведет всесторонний анализ данных и полевую оценку наземных объектов TAP (AGI), линейных задвижек (BV) и компрессорных станций (CS). Это исследование оценит возможность внедрения водородных смесей в существующую газовую инфраструктуру, поддерживая стратегию TAP по расширению мощности для новых объемов водорода и других возобновляемых газов, чтобы способствовать долгосрочной устойчивости и декарбонизации в регионе", — заявили в компании.

Сообщается, что Penspen окажет поддержку TAP в обеспечении безопасного и устойчивого смешивания водорода, сохраняя безопасность и надежность существующей газотранспортной инфраструктуры TAP в Европе.

Отметим, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставок газа в различные страны Европы.

TAP предлагает прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора — 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.

X: @Lyaman_Zeyn