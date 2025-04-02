Старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США находится с визитом в Баку

БАКУ/Trend/ - Старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Эрик Джейкобс находится с визитом в Баку, сообщает Trend со ссылкой на посольство США.

«В ходе визита он проведет встречи с представителями правительства, лидерами энергетического сектора и экспертами отрасли для обсуждения вопросов энергетической безопасности, укрепления лидерства США в энергетике, а также возможностей для расширения энергетического потенциала и повышения благосостояния наших стран. В пятницу он выступит с речью на 11-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора», – отметили в посольстве.

Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.