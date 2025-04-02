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Старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США находится с визитом в Баку

Энергетика Материалы 2 апреля 2025 14:39 (UTC +04:00)
Старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США находится с визитом в Баку
Фото: Посольство США в Азербайджане

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Эрик Джейкобс находится с визитом в Баку, сообщает Trend со ссылкой на посольство США.

«В ходе визита он проведет встречи с представителями правительства, лидерами энергетического сектора и экспертами отрасли для обсуждения вопросов энергетической безопасности, укрепления лидерства США в энергетике, а также возможностей для расширения энергетического потенциала и повышения благосостояния наших стран. В пятницу он выступит с речью на 11-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора», – отметили в посольстве.

Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.

X: @Lyaman_Zeyn

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