Стали известны лидеры банковского сектора Узбекистана

БАКУ /Trend/ - К первому декабря 2018 года активы коммерческих банков Узбекистана выросли на 25,3 процента и составили 207,62 триллиона сумов, передаёт в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка Узбекистана.

Кредитные вложения банков Узбекистана выросли на 48,2 процента и составили 161,02 триллиона сумов. Объем депозитов превысил 69,12 триллиона сумов, что на 17,8 процента больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Совокупный капитал коммерческих банков Узбекистана вырос на 30,2 процента и достиг 26,02 триллиона сумов.

"Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана" (56,07 триллиона сумов или 27 процентов от всех активов банковского сектора Узбекистана), "Узпромстройбанк" (29,3 триллиона сумов или 14,1 процента) и "Асака банк" (29,04 триллиона сумов или 14 процента) стали лидерами по объему активов.

Эти же банки лидировали по объему кредитов. "Национальный банк Узбекистана" предоставил кредиты на 44,96 триллиона сумов (27,9 процента от общего объема), "Узпромстройбанк" – 26,52 триллиона сумов (16,5 процента) и "Асака банк" – 23,74 триллиона сумов (14,7 процента).

Национальный банк Узбекистана (12,84 триллиона сумов или 18,6 процента от общего объема), "Асака банк" (6,56 триллиона сумов или 9,5 процента) и "Узпромстройбанк" (4,46 триллиона сумов или 6,5 процента) вошли в тройку лидеров по объему депозитов.

В тройку лидеров по объему капитала также вошли "Национальный банк Узбекистана" (5,7 триллиона сумов или 21,9 процента от общего объема), "Асака банк" (3,1 триллиона сумов или 11,9 процента) и "Узпромстройбанк" (2,6 триллиона сумов или 10 процентов).

Официальный курс на 24 декабря составляет 8325,59 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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