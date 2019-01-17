Глава Туркменистана отправил на доработку программу по развитию финансово-банковской системы

17 января 2019 17:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился доработать проект национальной Программы по развитию экономической, финансовой и банковской систем на 2019-2025 годы, сообщает Trend в четверг со ссылкой на газету "Ватан".

Проект программы был представлен на рабочем совещании вице-премьером Гочмыратом Мырадовым. Глава государства отметил, что в программу нужно включить продолжение приватизации государственной собственности, создание благоприятных условий для частного бизнеса, пишет издание.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что нашло отражение в Конституции. На данном этапе осуществлен ряд мероприятий, в числе которых деноминация национальной валюты, переход в 2014 году к международным стандартам бухгалтерского учета. В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты на уровне 3,50 маната за один доллар, который сохраняется до сих пор.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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