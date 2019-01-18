Официальный курс маната к мировым валютам на 18 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 января установлен на уровне 1,7 и 1,9369 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 18.01.2019 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9369 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2227 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0451 100 белорусских рублей 100 BYR 0.7895 1 бразильский реал 1 BRL 0.4537 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1238 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1517 1 чешская крона 1 CZK 0.0759 1 чилийский песо 1 CLP 0.2533 1 китайский юань 1 CNY 0.2508 1 датская крона 1 DKK 0.2595 1 грузинский лари 1 GEL 0.6383 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2167 1 индийская рупия 1 INR 0.0239 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2074 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0120 100 иранских риалов 100 IRR 0.0040 1 шведская крона 1 SEK 0.1886 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7107 1 израильский шекель 1 ILS 0.4607 1 канадский доллар 1 CAD 1.2805 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6057 1 казахский тенге 1 KZT 0.0045 1 киргизский сом 1 KGS 0.0243 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1126 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4130 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0895 1 молдавская лея 1 MDL 0.0990 1 египетский фунт 1 EGP 0.0948 1 норвежская крона 1 NOK 0.1991 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0201 1 польский злотый 1 PLN 0.4515 1 российский рубль 1 RUB 0.0256 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2537 1 саудовский риал 1 SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3692 1 турецкая лира 1 TRY 0.3176 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0551 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1801 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0610 100 японских иен 100 JPY 1.5540 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1496

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