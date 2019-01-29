В страховом секторе Азербайджана вводится институт временного администрирования

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сможет вводить временных администраторов в страховые компании страны или отстранять их руководство от исполнения обязанностей.

Это предусмотрено указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о применении поправок в закон "О страховой деятельности".

В частности, Палата надзора над финансовыми рынками сможет ввести временного администратора, потребовать временно отстранить руководство или представить план оздоровления в следующих случаях:

если совокупный капитал страховой компании сокращается до уровня ниже минимальных требований;

если в течение трех месяцев страховая компания не может выполнять свои обязательства перед клиентами, Бюро обязательного страхования, финансовым регулятором или другими лицами.

В зависимости от уровня совокупного капитала финансовый регулятор может прибегнуть к различным мерам. Например, если совокупный капитал страховой компании сократится до 90 процентов от нормативных требований, то страховая компания должна будет представить план оздоровления. Если этот показатель упадет ниже 90 процентов, но будет выше 80 процентов, то финансовый регулятор может потребовать временного отстранения руководства, а если совокупный капитал будет ниже 80 процентов от требований регулятора, то в страховую компанию будет введен временный администратор.

Временным администратором может быть как сотрудник Палаты надзора над финансовыми рынками, так и стороннее лицо. Он назначается в страховую компанию сроком на три месяца с возможностью дальнейшего продления его полномочий (максимум 12 месяцев).

Заработная плата и другие расходы временного администратора оплачиваются за счет активов страховой компании. В случае, если у страховой компании недостаточно средств, то финансовый регулятор может в течение трех месяцев сам покрывать расходы временного администратора.

Временный администратор может от имени страховой компании подписывать различные документы и заключать сделки, представлять интересы страховой компании в суде, предпринимать меры для защиты имущества страховой компании или погашения обязательств перед кредиторами, проводить кадровые изменения в страховой компании и предпринимать другие меры для оздоровления страховой компании.

В то же время администратор не может принимать решения о продаже, реорганизации или ликвидации страховой компании.

Кроме того, в определенных случаях может быть введен мораторий на погашение обязательств страховой компании. Мораторий не распространяется на страховые выплаты, заработные платы сотрудников и хозяйственные расходы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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