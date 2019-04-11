Оплачивая картами Unibank можно выиграть тур в Санторини

БАКУ /Trend/ - Безналичная оплата картой Unibank дает вам возможность выиграть путешествие на неделю в Санторини, мобильный телефон iPhone X и различные денежные призы до 1000 манатов. Победители первого розыгрыша «Весенней лотереи» Unibank определятся уже 23 апреля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Клиенты, которые с 14 марта по 31 мая будут проводить безналичную оплату дебетовыми, кредитными, зарплатными картами от Unibank в соответствии с условиями лотереи, а также те, кто оформят кредитную карту Albalı Plus в течение этого времени, получают шанс выиграть путешествие в Санторини на двоих, мобильный телефон iPhone X и различные денежные призы от 50 до 1000 AZN.

«Весенняя лотерея» Unibank направлена на стимулирование роста числа безналичных операций.

Условия лотереи следующие:

- Лотерея будет охватывать даты с 14.03.2019 по 31.05.2019 и будет состоять из 2 розыгрышей (1-ый розыгрыш состоится 23.04.2019, 2-ой розыгрыш - 10.06.2019);

- 100 участников будут объявлены победителями;

- Лотерея будет проводиться среди клиентов Unibank, которые оформляют новую кредитную карту Albalı Plus, а также среди тех, кто сделает безналичную оплату дебетовыми, кредитными, зарплатными картами Unibank в соответствии с условиями лотереи;

- оформление кредитной карты Albalı Plus, дает 10 шансов на участие, а каждые 10 манат безналичных операций, которые указаны в условиях, дают 1 шанс на участие.

- В лотерее будут участвовать только клиенты, зарегистрировавшие свое участие на www.unibank.az ( https://unbk.az/2JcbNLA ).

Победители будут определены с помощью специальной компьютерной программы с участием тиражной комиссии.

Победители лотереи получат следующие призы:

-1 победитель - 5-звездочный отель на острове Санторини в Греции, 6 ночей / 7 дней, путевка для 2 человек,

- 1 победитель - мобильный телефон iPhone X,

- 2 победителя - 1 000 AZN,

- 2 победителя - 500 AZN,

- 46 победителей - 100 AZN,

- 48 победителей - 50 AZN.

Для получения дополнительной информации об условиях лотереи, пожалуйста, перейдите по этой ссылке (https://unbk.az/2HgDl0F ).

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

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