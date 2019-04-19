Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в пятницу возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 19 апреля подорожала на 6,29 маната, составив 2169,1405 маната, серебра - на 0,1215 маната, до 25,53 маната, платины - на 33,881 маната, до 1535,168, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 56,1595 маната, до 2422,755 маната.
|
Название
|
19.04.2019
|
18.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2169.1405
|
2162.8505
|
Серебро
|
XAG
|
25.53
|
25.4085
|
Платина
|
XPT
|
1535.168
|
1501.287
|
Палладий
|
XPD
|
2422.755
|
2366.5955
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.