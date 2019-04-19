Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

19 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в пятницу возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 19 апреля подорожала на 6,29 маната, составив 2169,1405 маната, серебра - на 0,1215 маната, до 25,53 маната, платины - на 33,881 маната, до 1535,168, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 56,1595 маната, до 2422,755 маната.

Название

19.04.2019

18.04.2019

Золото

XAU

2169.1405

2162.8505

Серебро

XAG

25.53

25.4085

Платина

XPT

1535.168

1501.287

Палладий

XPD

2422.755

2366.5955

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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