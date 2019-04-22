Минфин Азербайджана огласил объем первого транша для компенсаций по проблемным кредитам

22 апреля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана выделило 350,8 миллиона манатов в рамках первого транша для выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ведомства Маис Пириев.

По его словам, эти средства уже переведены на счета банков и небанковских кредитных организаций, в том числе находящихся в процессе ликвидации.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Компенсации получат 602 347 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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