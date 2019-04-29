Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложения почти в три раза

29 апреля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, в ходе которого смог привлечь у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 449 миллионов манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,76 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 29 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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