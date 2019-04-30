Финрегулятор вновь разрешил азербайджанской СК заключать контракты по ОСАГО

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сняла ограничения на лицензию страховой компании Ateshgah Insurance по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), сообщает во вторник Trend со ссылкой на страховую компанию.

Напомним, что Палата ограничила лицензию Ateshgah Insurance 12 апреля. Решение было принято в связи с тем, что страховая компания нарушила закон “О страховой деятельности” при заключении контрактов по ОСАГО.

Ateshgah Insurance действует в Азербайджане с 1996 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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