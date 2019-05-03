Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота третьего мая подешевела на 4,8195 маната, составив 2162,1960 маната, серебра - на 0,112 маната, до 24,8664 маната, платины - на 25,6955 маната, до 1446,0625, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,046 маната, до 2303,9505 маната.
|
Название
|
03.05.2019
|
02.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2162.1960
|
2167,0155
|
Серебро
|
XAG
|
24.8664
|
24,9784
|
Платина
|
XPT
|
1446.0625
|
1471,7580
|
Палладий
|
XPD
|
2303.9505
|
2282,9045
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на третье мая составляет 1,7 AZN/USD.
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