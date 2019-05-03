Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

3 мая 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота третьего мая подешевела на 4,8195 маната, составив 2162,1960 маната, серебра - на 0,112 маната, до 24,8664 маната, платины - на 25,6955 маната, до 1446,0625, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,046 маната, до 2303,9505 маната.

Название

03.05.2019

02.05.2019

Золото

XAU

2162.1960

2167,0155

Серебро

XAG

24.8664

24,9784

Платина

XPT

1446.0625

1471,7580

Палладий

XPD

2303.9505

2282,9045

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье мая составляет 1,7 AZN/USD.

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