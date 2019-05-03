Kapital Bank принял участие в Глобальной ежегодной встрече BAFT

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank принял участие в Глобальной ежегодной встрече Ассоциации банков по финансам и торговле (BAFT). В мероприятии, которое прошло 28 апреля - 1 мая 2019 года, Kapital Bank был представлен в лице советника председателя правления по международным делам Вугара Садига, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Основной целью глобальной ежегодной встречи BAFT было обсуждение вопросов определения новых возможностей в эпоху глобальных преобразований и способы преодоления трудностей, того, что ожидает финансовые институты в ближайшее десятилетие и какие вопросы являются ключевыми для банков и их клиентов в эпоху современных цифровых технологий. В ходе мероприятия были затронуты темы, связанные с современными технологическими тенденциями в финансовой сфере и аспектами их регулирования, платежи в режиме реального времени, блокчейн, развитие платежных систем.

«Развитие, оценка и внедрение технологических новшеств, стоящих перед финансовыми структурами в современный период – одна из самых важных тем на повестке дня. На мероприятии, которое продлится несколько дней, прошли общие обсуждения с представителями иностранных банков, другими международными экспертами, а также состоялись совещания в формате небольших групп. Участие в таких встречах в период перехода на цифровой банкинг внесет огромный вклад в нашу дальнейшую деятельность», - отметил советник председателя правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг.

Следует отметить, что в ходе мероприятия Вугар Садиг был удостоен особой награды за вклад в развитие BAFT и распространение профессиональных знаний в банковской среде Азербайджана и региона.

Kapital Bank является членом Американской Международной Банковской ассоциации с 2017 года.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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