Сколько государство направило на выплаты компенсаций по проблемным кредитам в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Для выплаты компенсаций по проблемным кредитам в Азербайджане государство выделило 700 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказала менеджер по стратегическому анализу и планированию Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусаля Джафарова.

Джафарова сказала, что выделение данной суммы послужило улучшению социальной жизни населения Азербайджана, что успешно отразилось на банковском секторе. Это, по ее словам, отличает азербайджанскую модель от других моделей в странах СНГ, а также мировых моделей.

Она отметила, что указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане» охватил свыше 800 тысяч граждан, что составляет 90 процентов проблемных кредитов в иностранной валюте.

Джафарова подчеркнула, что решение вопроса по проблемным кредитам является частью системных социальных реформ.

Отметим, что с 22 апреля 2019 года в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц. Выплаты осуществляются через филиалы банков и оператора почтовой связи "Азерпочт". Компенсации получат 602 347 человек.

Все выплаты планируется завершить в мае этого года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.