Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

5 июня 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) четвертого июня составил 112,4 миллиона манатов, сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 99,4 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4587 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись около 13 миллионов манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

Официальный курс на пятое июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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