В Баку пройдет IV Международный банковский форум

БАКУ /Trend/ - В Баку шестого и седьмого ноября пройдет IV Международный банковский форум, сообщили Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).
По словам представителя АБА, мероприятие состоится в Boulevard Hotel Baku.
«На форуме будут обсуждаться темы касающиеся устойчивости банковской системы», - сказали в организации.
Отметим, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками Азербайджана.
В настоящее время членами АБА являются 29 банков и 4 небанковские организации.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @kamala_mammadli
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