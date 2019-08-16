Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

16 августа 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 августа составил 3,9 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 3,4 миллиона манатов.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 517,9 тысячи манатов.

В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (8,7 тысячи манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (299,5 тысячи долларов – 509,2 тысячи манатов).

Официальный курс на 16 августа - 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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