Казахстанский тенге незначительно ослаб относительно доллара

19 августа 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 августа 2019 года, средневзвешенный курс доллара составил 386,83 тенге против 386,82 тенге за доллар 16 августа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Так, на торгах долларом США минимальный курс сложился на уровне 386,35 тенге за доллар, максимальный – 387,50 тенге, курс закрытия — 386,90 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 125,460 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой достигло 287.

Отметим, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи доллара составляет 388 тенге, Алматы – 389,5 тенге.

Официальный курс Национального банка на 19 августа составляет 386,82 тенге за доллар США.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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