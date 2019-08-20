Казахстанский тенге вновь ослабевает относительно доллара США

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 20 августа 2019 года составил 386,92 тенге, что означает ослабление нацвалюты к доллару на 0,26 тенге по сравнению с 19 августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

Отметим, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 388 тенге, а в Алматы — 389 тенге.

Официальный курс Национального банка на 20 августа составляет 386,8 тенге за доллар.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.