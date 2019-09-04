Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) четвертого сентября составил 199,56 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 199,03 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 51,7 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 25,1 тысячи манатов. За день были заключены 850 сделок по акциям.

Официальный курс на четвертое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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