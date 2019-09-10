Финрегулятор Азербайджана подписал меморандум с платежной системой Visa

БАКУ /Trend/ - Палата по надзору над финансовыми рынками Азербайджана подписала с международной платежной системой Visa İnc. меморандум о взаимопонимании, сообщает Trend во вторник с пресс-конференции, проведенной перед презентацией системы Visa Token Service.
Меморандум подписали директор Visa International по Кавказскому региону Кристина Дорош и начальник отдела контроля инфраструктуры Палаты Тамерлан Рустамов.
По словам Дорош, меморандум поможет внедрению в Азербайджане новых технологий Visa İnc. и их развитию.
В свою очередь Рустамов рассказал о развитии цифровых платежей и инновационных решениях для их внедрения.
Технология токенизации позволяет обезопасить электронные платежи при помощи надёжной системы шифрования данных (при оплате картой продавцу не передаются реквизиты покупателя).
Токены сохраняются в клиентской базе магазинов, где пользователь совершает оплату. Для дальнейших покупок достаточно одного нажатия пальцем. Преимущество использования данного метода заключается не только в удобстве — он исключает возможность кражи номера карты клиента в цифровом пространстве.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер : @kamala_mammadli
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