Финрегулятор Азербайджана подписал меморандум с платежной системой Visa

10 сентября 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата по надзору над финансовыми рынками Азербайджана подписала с международной платежной системой Visa İnc. меморандум о взаимопонимании, сообщает Trend во вторник с пресс-конференции, проведенной перед презентацией системы Visa Token Service.

Меморандум подписали директор Visa International по Кавказскому региону Кристина Дорош и начальник отдела контроля инфраструктуры Палаты Тамерлан Рустамов.

По словам Дорош, меморандум поможет внедрению в Азербайджане новых технологий Visa İnc. и их развитию.

В свою очередь Рустамов рассказал о развитии цифровых платежей и инновационных решениях для их внедрения.

Технология токенизации позволяет обезопасить электронные платежи при помощи надёжной системы шифрования данных (при оплате картой продавцу не передаются реквизиты покупателя).

Токены сохраняются в клиентской базе магазинов, где пользователь совершает оплату. Для дальнейших покупок достаточно одного нажатия пальцем. Преимущество использования данного метода заключается не только в удобстве — он исключает возможность кражи номера карты клиента в цифровом пространстве.

(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер : @kamala_mammadli

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