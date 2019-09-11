Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение

11 сентября 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает Trend в среду со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 3,5 раза – 16 инвесторов подали 25 заявок на 710,036 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,5158 маната (6,26 процента), средневзвешенная цена – также 99,5158 маната (6,26 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – девятое октября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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