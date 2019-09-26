В Азербайджане огласили результаты аттестации страховщиков

26 сентября 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершилась аттестация лиц, претендующих на руководящие должности в страховых компаниях и желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны.

В ходе аттестации, которая состоялась 19-20 сентября, семь претендентов, набрав достаточное количество баллов, успешно прошли проверку знаний.

Согласно своду правил страхования, аттестованным считается лицо, которое правильно ответило на 70 вопросов теста.

На руководящую должность страховщика прошли:

Абдуллаев Фарид Махир оглу (Pasha Life Insurance) – 87 баллов;

Мискерли Абас Ильгар оглу (A-Group Insurance) – 87 баллов.

Лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству получили:

Сулейманлы Фарман Альяр оглу – 87 баллов;

Гусейнов Айдын Гусейн оглу – 90 баллов;

Исрафилов Айдын Интигам оглу – 87 баллов;

Алекберова Гюнель Абдулла гызы – 84 баллов;

Фомина Ирина Валерьевна – 76 баллов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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