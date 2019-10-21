Министр: Социально-экономические показатели Азербайджана за 9 месяцев оценены положительно

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на расширенном заседании коллегии министерства экономики, в связи с выполнением поручений главы государства на недавнем совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, сообщил, что социально-экономические показатели за девять месяцев 2019 года глава государства оценил положительно.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на слова министра экономики, глава государства определил важные и конкретные задачи на предстоящий период. Президент Ильхам Алиев дал поручения по углублению реформ, обусловливающих экономическое развитие, достижению высокого экономического роста за счет дальнейшего ускорения развития ненефтяного сектора, привлечению в эту сферу большего количества иностранных инвестиций, обеспечению охвата и точности в подготовке и анализе прогнозов социально-экономического развития, усилению роли Фонда развития предпринимательства, банковского сектора и инвестиций в развитии ненефтяного сектора и повышению занятости и эффективности бюджетных расходов, а также по обеспечению прозрачности в экономике.

Председатель правления Шахин Мустафаев дал подробную информацию о мерах, принятых министерством экономики по выполнению поручений Президента.

Было отмечено, что проводятся исследования и анализ с целью привлечения дополнительных источников экономического роста в экономический оборот, расширения деловой активности и расширения участия субъектов хозяйствования в добавленной стоимости. В то же время, с учетом опыта международных финансовых институтов, с привлечением экспертов разрабатывается новая методология оценки влияния мер государственной поддержки и инвестиций на экономический рост.

В частности, рост производства в промышленной сфере достиг 1,7 процента, в ненефтяной промышленности - 15,6 процента, доля ненефтяного сектора в ВВП составила 60,7 процента.

Производство в текстильной промышленности выросло на 39,2 процента, химическая промышленность - 20,6 процента, табачные изделия - 78,5 процента, продукты питания - 15,1 процента, напитки - 40,4 процента, обработка древесины - 99 процента, производство мебели - 29,5 процента, монтаж и ремонт машин и оборудования увеличился на 28,2 процента, сельского хозяйства - на 7,1 процента, услуг связи - на 16,4 процента. На 5,6 процента сократился строительный сектор.

Внешний долг Азербайджана составляет 17 процентов ВВП. По этому показателю наша страна занимает девятое место в мире.

В результате комплексных мер и радикальных реформ, осуществленных под руководством главы государства, ВВП увеличился на 2,5 процента, а не нефтяной ВВП - на 3,5 процента,

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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