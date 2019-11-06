В банковском секторе Азербайджана готовится переход к стандартам Basel III (Эксклюзив)

6 ноября 2019 09:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана в рамках перехода к Базельским стандартам III предусматривает применение коэффициента покрытия ликвидности (LCR) в направлении управления риском ликвидности.

В настоящее время, как сообщили Trend в Палате, по стандартам Basel III уже предприняты определенные шаги.

Так, предусмотренная в Basel III система применяет дифференцированный подход к имеющим значимость для системы банкам. В настоящее время минимальные нормативные требования по адекватности капитала и коэффициенту финансового левериджа в таких банках отлична от других. В то же время учитывается и расчет контр-циклического буфера.

Стандарты Базель III выдвигают требования к осуществлению целей, таких как повышение устойчивости банков к экономическим и финансовым шокам, улучшение процесса управления рисками и повышение прозрачности банков и характеристик раскрытия информации для общественности, обеспечение устойчивости капитала банков, а также определение коэффициентов по минимальной ликвидности банков.

Применение вышеуказанных требований создает условия для устойчивости банковской системы, создания эффективной системы управления рисками и устойчивости банков и финансовой системы в целом к шокам с регулированием макросов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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