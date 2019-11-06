Официальный курс маната к мировым валютам на 6 ноября

6 ноября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8820 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

06.11.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8820

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1723

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0285

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8328

1 бразильский реал

1 BRL

0,4257

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1153

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1468

1 чешская крона

1 CZK

0,0738

100 чилийских песо

100 CLP

0,2271

1 китайский юань

1 CNY

0,2430

1 датская крона

1 DKK

0,2519

1 грузинский лари

1 GEL

0,5741

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2170

1 индийская рупия

1 INR

0,0240

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1891

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1760

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7117

1 израильский шекель

1 ILS

0,4868

1 канадский доллар

1 CAD

1,2913

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5983

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0238

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4110

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0885

1 молдавская лея

1 MDL

0,0977

1 египетский фунт

1 EGP

0,1054

1 норвежская крона

1 NOK

0,1851

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0180

1 польский злотый

1 PLN

0,4412

1 российский рубль

1 RUB

0,0268

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2516

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3428

1 турецкая лира

1 TRY

0,2954

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0560

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0689

100 японских иен

100 JPY

1,5586

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0833

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