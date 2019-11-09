Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 28 октября 1,7 4 ноября 1,7 29 октября 1,7 5 ноября 1,7 30 октября 1,7 6 ноября 1,7 31 октября 1,7 7 ноября 1,7 1 ноября 1,7 8 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0204 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8860 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 28 октября 1,8840 4 ноября 1,8986 29 октября 1,8859 5 ноября 1,8911 30 октября 1,8885 6 ноября 1,8820 31 октября 1,8981 7 ноября 1,8800 1 ноября 1,8980 8 ноября 1,8782 Средний курс за неделю 1,8909 Средний курс за неделю 1,8860

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 28 октября 0,0266 4 ноября 0,0268 29 октября 0,0267 5 ноября 0,0268 30 октября 0,0266 6 ноября 0,0268 31 октября 0,0267 7 ноября 0,0267 1 ноября 0,0265 8 ноября 0,0267 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,026 маната (0,91 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2962 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 28 октября 0,2947 4 ноября 0,2981 29 октября 0,2967 5 ноября 0,2965 30 октября 0,2948 6 ноября 0,2954 31 октября 0,2978 7 ноября 0,2953 1 ноября 0,2977 8 ноября 0,2955 Средний курс за неделю 0,2963 Средний курс за неделю 0,2962

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.