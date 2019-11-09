Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
28 октября
|
1,7
|
4 ноября
|
1,7
|
29 октября
|
1,7
|5 ноября
|
1,7
|
30 октября
|
1,7
|6 ноября
|
1,7
|
31 октября
|
1,7
|7 ноября
|
1,7
|
1 ноября
|
1,7
|8 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0204 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8860 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
28 октября
|
1,8840
|
4 ноября
|
1,8986
|
29 октября
|
1,8859
|
5 ноября
|
1,8911
|
30 октября
|
1,8885
|
6 ноября
|
1,8820
|
31 октября
|
1,8981
|
7 ноября
|
1,8800
|
1 ноября
|
1,8980
|
8 ноября
|
1,8782
|
Средний курс за неделю
|
1,8909
|
Средний курс за неделю
|
1,8860
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
28 октября
|
0,0266
|
4 ноября
|
0,0268
|
29 октября
|
0,0267
|
5 ноября
|
0,0268
|
30 октября
|
0,0266
|
6 ноября
|
0,0268
|
31 октября
|
0,0267
|
7 ноября
|
0,0267
|
1 ноября
|
0,0265
|
8 ноября
|
0,0267
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0268
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,026 маната (0,91 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2962 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
28 октября
|
0,2947
|
4 ноября
|
0,2981
|
29 октября
|
0,2967
|
5 ноября
|
0,2965
|
30 октября
|
0,2948
|
6 ноября
|
0,2954
|
31 октября
|
0,2978
|
7 ноября
|
0,2953
|
1 ноября
|
0,2977
|
8 ноября
|
0,2955
|
Средний курс за неделю
|
0,2963
|
Средний курс за неделю
|
0,2962
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
Twitter: @eldarjanashvili
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