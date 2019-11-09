Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

9 ноября 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

28 октября

1,7

4 ноября

1,7

29 октября

1,7

 5 ноября

1,7

30 октября

1,7

 6 ноября

1,7

31 октября

1,7

 7 ноября

1,7

1 ноября

1,7

 8 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0204 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8860 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

28 октября

1,8840

4 ноября

1,8986

29 октября

1,8859

5 ноября

1,8911

30 октября

1,8885

6 ноября

1,8820

31 октября

1,8981

7 ноября

1,8800

1 ноября

1,8980

8 ноября

1,8782

Средний курс за неделю

1,8909

Средний курс за неделю

1,8860

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

28 октября

0,0266

4 ноября

0,0268

29 октября

0,0267

5 ноября

0,0268

30 октября

0,0266

6 ноября

0,0268

31 октября

0,0267

7 ноября

0,0267

1 ноября

0,0265

8 ноября

0,0267

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,026 маната (0,91 процент). Средневзвешенный курс составил 0,2962 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

28 октября

0,2947

4 ноября

0,2981

29 октября

0,2967

5 ноября

0,2965

30 октября

0,2948

6 ноября

0,2954

31 октября

0,2978

7 ноября

0,2953

1 ноября

0,2977

8 ноября

0,2955

Средний курс за неделю

0,2963

Средний курс за неделю

0,2962

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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