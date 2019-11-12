Прогноз: Изменения цены на Brent на этой неделе не ожидается

12 ноября 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На энергетических биржах цена за баррель нефти марки Brent, по прогнозам аналитиков, продолжит находиться в ценовом коридоре между 61 и 63 долларами США. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в Америке, которые будут раскрыты в четверг в 20:00, также сильно повлияют на цены.

Аналитики InvestAZ также представили данные о состоянии на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Напряжение в растущем торговом кризисе между США и Евросоюзом (ЕС) переходит на новый уровень, что негативно сказывается на экономических ожиданиях в Еврозоне, а также увеличивает прогнозы продаж по курсу EUR/USD. Анализ дает основание предполагать, что курс упадет до 1,08 доллара.

Наряду с этим, на этой неделе, богатой информационными всплесками, важную роль сыграют фундаментальные данные по инфляции в США и Еврозоне, которые будут оглашены в среду в 17:30 и в четверг в 11:00 соответственно, а также по экономическому развитию в Германии в пятницу 14:00.

Помимо этого, также инвесторы с большим интересом ожидают выступление в среду и в четверг председателя ФРС Джерома перед Конгрессом, по экономическим ожиданиям и новым планам.

Британский фунт стерлингов

Растущие риски на фоне предстоящих в Великобритании внеочередных парламентских выборов отрицательно влияют на прогнозы роста британского фунта стерлингов.

На этой неделе с большим интересом ожидается прогноз по рынку труда в Великобритании, который будет опубликован во вторник в 13:30, а также прогноз по инфляции в среду в 13:30, который также может способствовать понижению курса фунта стерлингов

Турецкая лира

Рост курса доллара на мировых валютных биржах отражается и в курсе USD/TRY. Таким образом, предполагается, что курс, который достигал максимума за последние две недели, может подорожать до 5,82 лиры.

Золото

Цена на унцию золота на рынках цветных металлов также подорожала, после решения ФРС снизить ставку. Глобальные политико-экономические риски влияют на то, что спрос здесь остается сильным. Если цена за одну унцию превысит 1518 долларов (48,8 доллара за грамм), то она может подняться до 1525 долларов (49 долларов за грамм).

Цена на золото на рынках цветных металлов за последнюю неделю потеряла около четырех процентов, опустившись до 1456 долларов за унцию. Дальнейшая волатильность будет зависеть от заявлений президента США о будущем экономических отношений с Китаем.

Несмотря на то, что цена за унцию пока поддерживается на уровне 1456 долларов (46,8 долларов за грамм), вероятность того, что в нынешних условиях она упадет еще ниже, высока.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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