ЦБА провел тренинг по корпоративному управлению

БАКУ/Trend/ - В рамках реализации Стратегической дорожной карты развития финансовых услуг «Совершенствование знаний и навыков участников финансового рынка», Центральный банк Азербайджана, совместно c Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциацией производителей и экспортеров граната Азербайджана, провел тренинг по корпоративному управлению и корпоративным финансам для членов Ассоциации.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЦБА, во время тренинга участники были проинформированы о преимуществах корпоративного управления, включая прозрачность и подотчетность, раскрытие информации, доступ к рынкам капитала, управление корпоративными финансами и международным опытом в этих областях.

В конце встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие интерес для предпринимателей, на их вопросы был дан подробный ответ.

Как сообщили в пресс-службе банка, ЦБА продолжит проводить в текущем году тренинги, семинары и тому подобные мероприятия по финансовой грамотности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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