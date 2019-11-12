ЦБА провел тренинг по корпоративному управлению

12 ноября 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках реализации Стратегической дорожной карты развития финансовых услуг «Совершенствование знаний и навыков участников финансового рынка», Центральный банк Азербайджана, совместно c Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциацией производителей и экспортеров граната Азербайджана, провел тренинг по корпоративному управлению и корпоративным финансам для членов Ассоциации.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЦБА, во время тренинга участники были проинформированы о преимуществах корпоративного управления, включая прозрачность и подотчетность, раскрытие информации, доступ к рынкам капитала, управление корпоративными финансами и международным опытом в этих областях.

В конце встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие интерес для предпринимателей, на их вопросы был дан подробный ответ.

Как сообщили в пресс-службе банка, ЦБА продолжит проводить в текущем году тренинги, семинары и тому подобные мероприятия по финансовой грамотности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Новости по теме
Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион
Финансы 8 ноября 16:03
Агентство по развитию МСБ Азербайджана трудоустраивает своих волонтеров
Экономика 8 ноября 10:55
Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
Экономика 6 ноября 15:18
Глава Центробанка Азербайджана о курсе маната
Экономика 5 ноября 15:52
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти вчетверо
Финансы 4 ноября 14:21
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли
Финансы 4 ноября 14:08
Лента новостей
Интерконнектор Греция-Болгария будет построен с опережением графика
Энергетика 12:08
Мазахир Панахов: Для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане приглашения направлены 15 странам
Политика 12:02
В Казахстане увеличены объемы добычи урана
Энергетика 12:01
Доля в АЧГ снизит средние операционные расходы MOL
Энергетика 11:53
Переговорный процесс по Карабаху не может вестись при составе участников, неприемлемом для Баку - политолог
Политика 11:47
Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату
Кыргызстан 11:41
Председатель комитета парламента Азербайджана примет участие в заседаниях ПАСЕ
Политика 11:38
Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии
Общество 11:35
Иран запустил завод по производству серной кислоты
Экономика 11:31