Страховой рынок Азербайджана нуждается в новых законодательных реформах - глава Ассоциации страховщиков

БАКУ/Trend/- Рынок страхования остается одним из приоритетных направлений в развитии национальной экономики Азербайджана, в связи с чем данному сегменту уделяется особое внимание со стороны государства. По прогнозам экспертов в среднесрочной перспективе в этом сегменте ожидается тенденция роста отдельных видов страхования, в том числе за счет активизации банковского кредитования, страхования недвижимого имущества и сельскохозяйственного страхования. О нынешней ситуации на страховом рынке Азербайджана, а также о законодательных реформах, необходимых для роста этого сегмента экономики, в интервью информационному агентству Trend своим мнением поделился руководитель Ассоциации страховщиков Азербайджана и председатель правления компании Ateshgah Sigorta Азер Алиев:

Оценка ситуации местного страхового рынка

Нынешний уровень страхового рынка Азербайджана стабильно развивающийся. Сегодня наблюдается активный рост в автострахование - ОСАГО и КАСКО. Заметно увеличение сбора страховых премий в направление медицинского страхования (ДМС). Главные недочеты нашего рынка - это не вполне активная работа в области законодательных инициатив. Полагаю, есть большая необходимость в совершенствовании закона об обязательных видах страхования, статей налогового кодекса, непосредственно затрагивающих область страхования. Мое мнение - сборы до конца года будут практически такими же, как и в прошлом году, несмотря на резкое уменьшение премий по накопительному страхованию жизни.

О плюсах и минусах в сфере страхования

За 10 месяцев сборы премий по «Добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли практически на 10 млн манат. Это очень хороший показатель. По добровольному страхованию автомобилей (КАСКО) тоже наблюдается почти 20-процентный рост. А вот рынок страхования жизни у нас просел практически на 40 процентов. Думаю, рост продолжится по продуктам ДМС и КАСКО, а в направление страхования жизни продолжится спад.

Между тем, основная причина спада на рынке страхования жизни связана с законодательными изменениями, внесенными в конце прошлого года по продукту "накопительное страхование жизни" (в соответствие с новым законом на накопительное страхование может быть направлено не более 50 процентов от зарплаты застрахованного).

Рост по КАСКО происходит по причине увеличения выдачи кредитов со стороны банков на приобретение автомобилей и увеличения спроса к данному виду страхования за счет повышения страховой культуры. Рост по ДМС связан с ростом улучшения условий труда работников компаний.

О важности реформ в сфере страхования

Для улучшения эффективности и роста страхового рынка, в первую очередь в обязательном порядке необходимы законодательные изменения. Без этого сложно будет говорить об увеличении страхового рынка. Сегодня заложена хорошая основа для развития данного рынка, но учитывая, что последние изменения в законодательстве вносились лет 5-6 назад, есть необходимость в проведении новых законодательных реформ в страховом секторе Азербайджана.

О ситуации вокруг ОСАГО

Работа по автоматизации процессов в сфере страхования ведется на регулярной основе. Буквально пару месяцев назад, Бюро по обязательным видам страхования внедрило ИТ-платформу по учету всех страховых случаев по продукту ОСАГО, и сейчас все страховые компании, которые продают данные продукты, обязаны вносить информацию о страховых случаях в эту систему. Качественный учет даст возможность для наиболее тщательного анализа убыточности по этому продукту. При этом, известно, что ситуация с ОСАГО не очень хорошая и данный вид страхования не интересен страховым многим компаниям, что негативно отражается на качестве предоставляемого сервиса и порождает недовольство со стороны клиентов.

Старт в аграрном страховании

Пару месяцев назад был принят закон "Об аграрном страховании" на основе которого создан Фонд Аграрного Страхования, который нацелен обеспечить организацию, развитие и устойчивость системы аграрного страхования в Азербайджане.

Компании- лидеры по сбору премий на страховом рынке

Процесс перехода какого-то объема портфеля из одной страховой компании в другую, на нашем небольшом рынке, обычный процесс. Причем такого рода активность, к сожалению, никак не влияет на рост самого страхового рынка страны. Можно наблюдать, как меняются игроки на рынке ОСАГО. Лидеры предыдущих лет отказываются от большей части премий в данном сегменте, и их подхватывают компании, которые раньше либо не были активны в данном направлении, либо обладали маленькими портфелями. Значительно вырос объем премий к компании "Халг сыгорта" за 9 месяцев этого года (рост более 200 процентов). На 70 процентов выросли премии у компании "А-групп", 50 процентов рост за аналогичный период показала компания "Гала сыгорта".

Каким был 2019 года для Ассоциация страховщиков ?

В 2019 году Ассоциация страховщиков активно работала над законодательными рекомендациями. Анализировали вопрос пропаганды и образования в сфере страхования, подготовлены интересные Планы мероприятий, которые будем реализовывать в 2020 году. Организовали ежегодный Международный Страховой Форум.

О ближайших планах компании Ateshgah…

Страховая Группа "Атешгах" за 10 месяцев собрала почти 60 млн манатов. До конца года внедрение новых продуктов не планируется. Сейчас мы больше сконцентрированы над подготовкой Операционного Плана и Бюджета на 2020 год. Но с нового года ожидается внедрение интересных розничных продуктов по недвижимому имуществу, по добровольному автострахованию. Готовим интересные продукты по страхованию жизни. Постоянно работаем над повышением качества предоставляемого сервиса.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @MatanatNasibova

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