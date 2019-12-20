Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

20 декабря 2019 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 декабря пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 1092 дня. Дата оплаты процентов по облигациям - 20 декабря 2022 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 20:58
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 13 декабря 17:55
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит Pasha Kapital
Финансы 13 декабря 16:42
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 12 декабря 15:21
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 11 декабря 17:23
Объем операций по корпоративным ценным бумагам вырос на 25%
Финансы 7 декабря 15:54
Лента новостей
11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели
Другие страны 21:26
Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО
США 21:16
Начался прямой этап продажи билетов на игры "Евро-2020"
Общество 21:05
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 20:58
Сократился экспорт ферросплавов из Грузии
Бизнес 20:52
В Азербайджане свыше 270 тыс. фермеров заявило об осенних посевах
Бизнес 20:48
Увеличился экспорт заготовок из железа и нелегированной стали из Грузии
Бизнес 20:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО)
Политика 20:38
В национальных парках Азербайджана будут внедряться солнечные источники энергии
Экономика 20:27