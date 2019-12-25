Узбекистан выдал лицензию инвестиционного консультанта Британской Ernst & Young

25 декабря 2019 14:03 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Объем сделок на Узбекской товарной бирже вырос на 10%
Финансы 14:53
Экспорт текстиля Узбекистана в 2019 составил почти $1,5 млрд
Бизнес 14:19
Алмалыкский ГМК Узбекистана планирует освоить $3,35 млрд инвестиций
Бизнес 13:13
Узбекистан создал национальную сеть автозаправок UNG
Энергетика 13:10
Epsilon продолжает строительство трех газопроводов в Узбекистане
Строительство 12:01
Узбекистан ввел безвизовый режим для обладателей паспортов ООН
Бизнес 11:22
Лента новостей
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Бизнес 15:35
Лейла Мамедова: C сетью «Kənddən Şəhərə» сотрудничает более 200 фермеров
Бизнес 15:34
В Баку почтут память солистки легендарной рок-группы "Roxette" Мари Фредрикксон
Социум 15:22
В Азербайджане наблюдается аномально теплая для декабря погода
Общество 15:22
Туркменистан развивает каракулеводство
Бизнес 15:19
Азербайджан снизил пошлину за многоразовые визы для граждан США и Кореи
Туризм 15:16
По железной дороге БТК проследовал 10-тысячный контейнер
Транспорт 15:15
Севиндж Фаталиева: Уходящий год вошел в историю Азербайджана как еще один год развития и прогресса
Политика 15:13
Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления
Арабские страны 15:06