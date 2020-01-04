На какую сферу приходится наибольшая доля кредитных вложений в Азербайджане?

4 января 2020 10:30 (UTC+04:00)

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