БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходим диалог между государственным и частным сектором.

Как сообщает Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ Вусал Гасымлы.

По словам директор центра, диалог и совместная инициатива между госсектором и корпорациями необходимы для повышения эффективности налогового и правового управления, а также для увеличения частных инвестиций.

Гасымлы отметил, что в то время, как темпы экономического роста в мире замедлились, в Азербайджане за последние пять лет ускоряются темпы экономического роста.

Достижение роста ВВП с 0,1 процента в 2017 году до 2,2 процента в 2019 является несомненным шагом вперёд, отметил директор центра, уточнив, что решающим фактором в ускорении роста являются экономические, социальные, управленческие и кадровые реформы.

Гасымлы сказал, что для достижения указанных целей основным вопросом сегодня является повышение не только темпов, но и устойчивости роста.

Для этого, считает директор Центра, необходимо улучшить бизнес-среду, инфраструктуру, усовершенствовать институты, привлечь частных инвесторов, выйти на международные рынки и развивать человеческий капитал.

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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