В Азербайджане необходим диалог между государственным и частным сектором

24 января 2020 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходим диалог между государственным и частным сектором.

Как сообщает Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ Вусал Гасымлы.

По словам директор центра, диалог и совместная инициатива между госсектором и корпорациями необходимы для повышения эффективности налогового и правового управления, а также для увеличения частных инвестиций.

Гасымлы отметил, что в то время, как темпы экономического роста в мире замедлились, в Азербайджане за последние пять лет ускоряются темпы экономического роста.

Достижение роста ВВП с 0,1 процента в 2017 году до 2,2 процента в 2019 является несомненным шагом вперёд, отметил директор центра, уточнив, что решающим фактором в ускорении роста являются экономические, социальные, управленческие и кадровые реформы.

Гасымлы сказал, что для достижения указанных целей основным вопросом сегодня является повышение не только темпов, но и устойчивости роста.

Для этого, считает директор Центра, необходимо улучшить бизнес-среду, инфраструктуру, усовершенствовать институты, привлечь частных инвесторов, выйти на международные рынки и развивать человеческий капитал.

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджано-французская Торгово-промышленной палата нацелена на развитие отношений между странами
Экономика 12:02
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 11:41
Посол: Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма
Политика 11:11
Азербайджан добился значительных успехов в цифровизации
Финансы 10:59
Частота прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем увеличится - посол
Транспорт 10:54
Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с угрозой экологической безопасности - профессор
Политика 10:52
Лента новостей
Азербайджано-французская Торгово-промышленной палата нацелена на развитие отношений между странами
Экономика 12:02
Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран
Беларусь 12:00
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Таджикистан 11:55
Япония окажет техническую помощь грузинским агрокооперативам
Бизнес 11:54
В международных аэропортах Узбекистана введены дополнительные проверки пассажиров
Туризм 11:54
Минэнерго обнародовало показатели выработанной электроэнергии в 2019 году
Энергетика 11:48
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Европа 11:43
Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение»
Общество 11:42
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 11:41