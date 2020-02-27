S&P подтвердил рейтинг "Азерэнержи" на уровне BB

БАКУ/Trend/ - S&P Global Ratings подтвердил рейтинг "Азерэнержи" на уровне BB, сообщает Trend в четверг со ссылкой на S&P.

"Мы ожидаем, что "Азерэнержи" продолжит пользоваться постоянной государственной поддержкой. И полагаем, что существует высокая вероятность того, что Азербайджан окажет своевременную и достаточную государственную поддержку компании в случае финансового бедствия. Это отражено в нашем повышении рейтинга на четыре ступени BB. Мы считаем, что правительство будет продолжать концентрироваться на поддержке операций и инвестиций "Азерэнержи", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, по социальным и политическим причинам правительство вряд ли поднимет регулируемые тарифы до уровня, который был бы достаточен для покрытия всей суммы операционных расходов "Азерэнержи", потребностей в крупных капитальных затратах (капиталовложениях) и обслуживания долга. Эксперты S&P подчеркивают, что долгосрочная дорожная карта Азербайджана для энергетического сектора предполагает приватизацию определенных энергетических активов, даже если они не ожидают, что компания будет приватизирована или значительно реструктурирована в ближайшие несколько лет. Поэтому агентство не уравнивает рейтинги по "Азерэнержи" с рейтингами по Азербайджану (BB + / Stable / B). Скорее, долгосрочный рейтинг по ней остается на ступеньку ниже, чем по суверенному рейтингу. Несмотря на значительные потребности в капиталовложениях, ожидается, что компания избежит любых долгов третьих лиц без государственных гарантий.

"После массового отключения электроэнергии в 2018 году, вызванного аварией на Мингячевирской теплоэлектростанции "Азерэнержи", правительство рассмотрело энергосистему страны и утвердило план реабилитации. В результате инвестиционная программа компании существенно увеличилась, и как прогнозирует S&P, капиталовложения превысят 1 миллиард манатов (около 0,6 миллиарда долларов) в 2019-2020 годах.

Мы предполагаем, что компания будет генерировать стабильные средства от операционной деятельности (FFO) и частично финансировать свою инвестиционную программу за счет внутренних источников денежных средств. Мы также ожидаем, что министерство финансов будет покрывать любые нехватки ликвидности в компании, если это необходимо, в том числе путем софинансирования капиталовложений или обслуживания долга. Таким образом, мы продолжаем оценивать самостоятельный кредитный профиль "Азерэнержи" на уровне b-, принимая во внимание текущую государственную поддержку. Мы также учитываем высокие риски, связанные со структурой капитала компании, поскольку долговой портфель преимущественно деноминирован в иностранных валютах, и компания по-прежнему подвержена риску колебаний обменного курса. Существенных денежных потоков в иностранных валютах для снижения этого риска нет", - отмечается в сообщении агентства.

Согласно информации, если бы агентство понизило долгосрочный рейтинг по Азербайджану на одну ступень, то, вероятно, предприняли бы аналогичное рейтинговое действие в отношении "Азерэнержи", при прочих равных условиях.

"Помимо суверенного рейтингового действия, мы также можем понизить рейтинг "Азерэнержи" в случае ухудшения кредитного профиля компании или ослабления государственной поддержки" - отмечают эксперты.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)