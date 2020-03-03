Узбекистан начал реализацию госпрограммы по стратегии действий в Год науки

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане утверждена государственная программа по реализации стратегии действий в 2020 году, который был объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Государственную программу "По реализации стратегии действий в Год развития науки, просвещения и цифровой экономики". Государственная программа на 2020 год состоит из 284 пунктов (изначально было 320).

На реализацию проектов и мероприятий будет направлено 18,2 триллиона сумов (1,9 миллиарда долларов) и 10,3 миллиарда долларов.

Также 12,9 триллиона сумов (1,3 миллиарда долларов) выделяется из бюджета и внебюджетных целевых фондов, два триллиона сумов (210 миллионов долларов) - исполнителями и банками, 3,3 триллиона сумов (346 миллионов долларов) и 10,3 миллиарда долларов - гранты и средства международных фининститутов.

В окончательном варианте программа сократилась на 8 пунктов в вопросах совершенствования государственного и общественного строительства (38 пунктов) и на столько же - в вопросах обеспечения верховенства закона и реформирования судебно-правовой системы (22 пункта).

На 17 пунктов сократилось экономическое направление (96 пунктов), на 13 - социальное (84 пункта), на 10 пунктов - обеспечение безопасности, религиозной толерантности и конструктивной внешней политики (44 пункта).

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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