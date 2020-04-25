Центробанк Азербайджана принял решение по кредитным льготам (версия 4)

первая версия 12:03

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение по кредитным льготам в банковском секторе с учетом рекомендаций Совета финансовой стабильности.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, данное решение синхронизировано с соответствующими мерами, предусмотренными в распоряжении Кабинета министров Азербайджана, а также предусматривает более широкие направления, в том числе вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов физических лиц, выданных за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, реструктуризацией бизнес-кредитов, выданных за счет средств государственных фондов, а также поддержки участников страхового рынка и рынка капитала.

Отмечается, что в целях поддержки отраслей экономики и предпринимателей, пострадавших от пандемии, в Азербайджане будет обеспечена возможность реструктуризации кредитов, выданных кредитными организациями субъектам частного бизнеса, в том числе физическим лицам, занимающимся предпринимательством, с первого марта 2020 года, качество которых удовлетворительное, а проценты по кредитам будут субсидироваться государством. Срок данных кредитов может быть увеличен банками на основе обращения предпринимателей и взаимного соглашения. В таком случае качество кредита не ухудшится до 30 сентября 2020 года независимо от финансового состояния заемщика и реструктуризации кредита.

В то же время, предусматривается создание возможностей реструктуризации кредитов бизнес-назначения, которые на первое марта 2020 года имеют удовлетворительное качество и выданы за счет средств государственных фондов. В результате этой меры из средств Фонда развития предпринимательства выделен один миллиард манатов на предоставление льгот около 10 тысячам должников по бизнес-кредитам.

Для поддержки физических лиц (не занимающихся предпринимательской деятельностью) будут созданы возможности реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана. В результате этих мер, у 23 тысяч заемщиков появится возможность воспользоваться реструктуризацией общим объемом до 1,1 миллиарда манатов. Кредиты будут реструктуризованы на основе обращения заемщиков. Если реструктуризация таких кредитов, выданных до первого марта 2020 года и имеющих удовлетворительное качество, будет проведена до 30 сентября 2020 года, то их качество не ухудшится.

В то же время, в целях стимулирования ипотечного кредитования банков за счет собственных средств было принято решение о снижении ставок риска по кредитам этой категории со 100 до 50 процентов.

Кредитным организациям будет рекомендовано в случае полной или частичной задержки кредитов бизнес- и потребительского назначения (основного или процентного долга) до 30 сентября 2020 года не взимать штраф, неустойку и другие платежи с должника и при этом не ухудшать кредитную историю заемщиков. В течение этого времени кредитными организациями будет продолжен расчет процентов по основному долгу и обеспечено погашение.

В целях создания условий для реализации указанных мер, и обеспечения непрерывности предоставления финансовых услуг для бизнеса и населения, а также создания возможности использования банками накопленной в предыдущие периоды подушки устойчивости для увеличения возможностей кредитования в свою очередь предусматриваются меры по снижению регулятивной нагрузки.

С этой целью предусматривается освобождение до конца года одного процента совокупных капитальных требований по банкам. В то же время ряд других нормативных требований, оказывающих давление на капитал банков, будет отложен до конца года.

Уровень риска кредитов, выданных производителям медицинских принадлежностей и оборудования, будет снижен с 100% до 20% для упрощения доступа к кредитным ресурсам некоторых экономических секторов, что позволит банкам предоставлять кредиты в этой сфере, вкладывая более дешевый и менее емкий капитал.

В целях стимулирования безналичных платежных услуг и снижения издержек, с учетом снижения экономической активности и доходов бизнеса и домохозяйств, а также негативного влияния на показатели использования платежных услуг, до 30 сентября 2020 года в межбанковских платежных системах будут приняты меры по снижению стоимости услуг, взимаемой с банков, до 50 процентов, и в аналогичном порядке - тарифы по платежным услугам, оказываемым клиентам банков.

Центробанком также предусматривается проведение мер по снижению негативного воздействия коронавирусной пандемии на участников рынка капитала.

С этой целью в случае нарушения требований к капиталу инвестиционных компаний меры воздействия будут продлены до первого января 2021 года, а раскрытие годовой аудиторской отчетности инвестиционных компаний и фондовой биржи - до 30 сентября 2020 года. Вместе с тем, раскрытие отчетности эмитентами, чьи ценные бумаги были выпущены для торговли на регулируемом рынке, также было продлено на месяц.

В то же время Национальному депозитному центру будет рекомендовано не взимать с инвесторов тарифы по регистрации сделок РЕПО, а также сделок на вторичном рынке с акциями и облигациями до 30 сентября 2020 года, а Бакинской фондовой бирже не взимать с эмитентов тарифы по корпоративным облигациям до первого января 2021 года и минимизировать количество документов, требуемых при размещении ценных бумаг методом массового предложения.

Указанные меры обеспечили оптимизацию транзакционных издержек инвестора путем облегчения регулятивного бремени участников рынка капитала и более гибкое проведение повторных рыночных операций на рынке государственных ценных бумаг.

Предусмотренные меры в целом создадут условия для обеспечения бесперебойности оказания финансовых услуг бизнесу и населению, продолжения кредитования экономики и защиты прав потребителей финансовых услуг в условиях пандемии.