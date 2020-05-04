Курс евро в Узбекистане подскочил

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 5 мая, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.

Согласно данным регулятора, курс доллара США составил 10 129 сумов, понизившись на один сум.



При этом единая европейская валюта подскочила на 164 сума - до 11 125 сумов. Существенно подрос к суму и английский фунт - почти на 136 сумов, а вот Российский рубль подешевел до 134,8 сума.



15 апреля 2020 года Центральный банк обновил курсы валют второй раз за неделю, чего не было с августа 2019 года. Нацвалюта тогда обвалилась, потеряв по отношению к доллару почти 430 сумов.

20 апреля председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что дефицита наличной иностранной валюты в Узбекистане не будет, поскольку Центробанк заблаговременно получил от Федерального резервного банка Нью-Йорка 200 миллионов долларов. Сообщается, что регулятор на основе запросов банков намерен 5 мая закупить еще 400 миллионов долларов.

Ранее в ЦБ Узбекистана заявили, что инфляции узбекского сума в скором времени не ожидается.

Базовый прогноз Центробанка по инфляции к концу 2020 года пересмотрен в сторону понижения относительно первоначальных оценок (12-13,5 процента) до 11-12,5 процента.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini