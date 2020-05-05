Ассоциация банков Азербайджана подготовила обучающие материалы по использованию банковских услуг

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА), Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Международная финансовая корпорация (МФК), Государственный секретариат правительства Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству (SBFIC) подготовили для граждан обучающие видеоролики по использованию банковских услуг.

Как сообщили Trend во вторник в Ассоциации, данные видеоролики подготовлены в рамках реализации приоритетной цели по повышению финансовой грамотности и усилению защиты прав потребителей в ”Государственной программе по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы" и с целью ограничения распространения вируса COVID-19, а также повышения финансовой грамотности населения.

Подготовленные при совместной инициативе ЦБА и АБА анимационные видеоматериалы отражают способы получения продуктов и услуг через интернет в период глобальной пандемии, совершения бесконтактных платежей по платежным картам с целью защиты от коронавирусной инфекции во время покупок в хозяйствующих субъектах, а также использования мобильных банковских услуг и безопасного пополнения баланса карточного счета.

Со способами безопасного совершения карточных операций, перечисленных выше, можно ознакомиться на специальном канале:

(Автор: Эльдар Джанашвили)