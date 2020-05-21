ЕБРР: Своп с ЦБ Азербайджана поспособствует финансированию местных фирм

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активизировал свою деятельность по привлечению финансирования в местной валюте, что позволило ему продолжать кредитование стран, в которые он инвестирует, в местной валюте и укреплять их экономику по мере того, как они борются с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЕБРР, Банк уже давно уделяет большое внимание кредитованию в местной валюте и развитию местных рынков капитала, особенно после финансового кризиса 2008-2009 годов, который выявил чрезмерную зависимость от заимствований в иностранной валюте как одну из основных проблем, связанных с уязвимостью развивающихся рынков в регионах его деятельности. Эта уязвимость усилилась после вспышки пандемии, что делает доступность финансирования в местной валюте более важной, чем когда-либо.

Так, в конце апреля ЕБРР и Национальный Банк Грузии заключили своп-соглашение на сумму 200 миллионов долларов, который позволил ЕБРР обеспечить доступ к ликвидности в местной валюте и кредитовать фирмы, испытывающие временные трудности, в лари.

С Национальным банком Украины ЕБРР заключил подобный договор на 500 миллионов долларов, увеличив доступность украинских гривен для местных фирм, пострадавших от коронавируса.

И наконец, в конце мая ЕБРР объединил свои усилия с Центральным банком Азербайджана, предоставив своповый механизм на сумму 200 миллионов долларов США для последующего кредитования местных компаний.

Так, менее чем за месяц Банк заключил соглашения с тремя центральными банками в странах (в Азербайджане, Грузии и Украине), предоставляющих инвестиционный интерес для ЕБРР.

В Банке отметили, что своповые механизмы обеспечивают надежный внутренний доступ на временной основе к ликвидности в грузинских лари, украинских гривнах и азербайджанских манатах и соответствуют стратегии ЕБРР по развитию потенциала по источнику и управлению рисками в местной валюте на внутренних рынках. Они также позволяют Банку предлагать заемщикам этих стран более устойчивые финансовые продукты в местной валюте, а также поддерживать и расширять развитие внутреннего рынка за счет прямого участия. Работа с внутренними контрагентами также дает ЕБРР лучшее понимание динамики рынков и позволяет Банку лучше работать с ними с целью решения любых проблем посредством реформ или наращивания потенциала.

С 2008 года объем непогашенных кредитов и облигаций в местной валюте, которыми управляет ЕБРР, неуклонно растет и в настоящее время составляет около 20 процентов от общего объема непогашенного портфеля. Увеличение объема кредитования в местной валюте является лишь одним из элементов комплексной серии ответных мер и мер по восстановлению в рамках "пакета солидарности" ЕБРР, который помогает странам справиться с непосредственным воздействием коронавируса, а также с его последствиями.

В период с 2020 по 2021 годы Банк готов оказывать поддержку странам-клиентам в сумме 21 миллиард евро, полностью посвятив свою деятельность реагированию на Covid-19.

Пакет солидарности включает в себя систему обеспечения устойчивости в размере четырех миллиардов евро, обеспечивающую финансирование для удовлетворения краткосрочных потребностей существующих клиентов в ликвидности и оборотном капитале.

Она также расширяет свою поддержку в области торгового финансирования, предлагая ускоренную реструктуризацию проблемным клиентам, обращаясь к новым клиентам и создав новый аварийный центр для удовлетворения основных потребностей в инфраструктуре.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili