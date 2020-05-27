Ведущий азербайджанский банк снизил комиссии по платежным картам в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Ведущий азербайджанский банк - Kapital Bank - снизил POS-терминальные комиссии с целью оказания поддержки предпринимателям в период пандемии, а также сокращения расходов экономических субъектов на банковские услуги.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу банка, льготный период продлится до 30 сентября 2020 года.

По его условиям, в сегменте e-commerce и POS-терминалах банка как для карт, принадлежащих Kapital Bank, так и для карт других банков действует скидка до 50 процентов от взимаемой в настоящее время комиссии.

В банке отметили, что этот шаг призван показать, что банк всегда поддерживает предпринимателей и придает большое значение развитию и финансированию малого и среднего предпринимательства, предоставляя оптимальные условия и выгодные тарифные пакеты независимо от ситуации.

Напомним, что ранее Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности вложил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (COVID-19) в объеме 500 тысяч манатов.

Банк является действующим лауреатом ежегодной премии Центрального банка Азербайджана в номинации «Ведущий банк по услугам мобильного банкинга»

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)