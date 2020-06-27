FINCA Azerbaijan о текущей ситуации на рынке микрофинансирования

БАКУ/Trend/ - Ситуация на рынке НБКО Азербайджана несколько неординарна, так как на рынке действует много организаций, каждая из которых имеет свои подходы и направления деятельности.

Об этом сообщил Trend главный операционный директор НБКО FINCA Azerbaijan Заур Нурмамедов.

По его словам, пандемия коронавируса негативно повлияла на мировую экономику и осложнила деятельность ряда предприятий во всех странах мира. Данная тенденция коснулась и Азербайджана. В частности, в связи с объявленным карантинным режимом в стране многие представители сферы бизнеса и услуг временно приостановили свою деятельность. FINCA Azerbaijan пытается построить работу в соответствии с рекомендациями Центрального банка и мерами, предпринимаемыми Оперативным штабом при Кабинете министров.

"У кредитных организаций страны в период распространения пандемии наблюдались свои положительные и отрицательные моменты. Хотел бы отметить, что количество НБКО сократилось в течение 2015-2017 годов, но начало увеличиваться с 2018 года",- отметил он.

По словам Нурмамедова, FINCA Azerbaijan начала увеличивать число филиалов и соответственно клиентов в конце 2018 года, сосредоточившись на агрокредитовании. Выдача агрокредитов являлась главным направлением компании с момента начала деятельности в Азербайджане в 1998 году.

"Охват сельских районов в кредитовании является сильной стороной НБКО FINCA Azerbaijan по сравнению с другими финансовыми организациями. В настоящее время организация находится в процессе переговоров с соответствующими органами власти в рамках проекта CLARA и планирует воспользоваться преимуществами этой программы в ближайшем будущем для ускорения процесса кредитования. Система CLARA, разработанная специально для кредитования аграрного сектора, обеспечит компании высококачественный анализ заявок", - подытожил он.

Напомним, что FINCA Azerbaijan действует в Азербайджане с 1998 года. В Баку и регионах страны действуют 16 филиалов организации. Она является частью FINCA Impact Finance, глобальной сети из 20 микрофинансовых организаций и банков, предоставляющих клиентам с низкими доходами инновационные, ответственные и существенные финансовые услуги, помогающие им расширять свою деятельность.

FINCA Azerbaijan - ведущее микрофинансовое учреждение, предлагающее различные кредитные продукты для содействия повышению доходов малых предприятий. Компания в основном специализируется на аграрном кредитовании.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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