Всемирный банк выделит Украине $350 млн

Всемирный банк (ВБ) удовлетворил просьбу правительства Украины и принял решение предоставить $350 млн для финансовой поддержки экономического восстановления страны. Об этом сообщило представительство ВБ на Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка <...> принял решение о предоставлении Украине $350 млн США в рамках первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении банка.

Средства, как уточняется, пойдут на поддержку реформ "по укреплению земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы при COVID-19".

Всемирный банк отметил, что кредит стал возможным вследствие принятия на Украине закона о продаже земли сельхозназначения. "Украина сделала первый исторический шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственной земли и разблокирования инвестиций в сельское хозяйство, приняв закон об обороте сельскохозяйственных земель, который был поддержан в рамках этого займа на политику развития", - процитировали в пресс-службе представительства ведущего экономиста Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарука Кхана. Он добавил, что "для обеспечения прозрачности и эффективности рынка земли важно принять и внедрить дополнительное законодательство, нацеленное на укрепление управления земельными ресурсами, совершенствование процедуры отчуждения, расширения доступа к финансированию для малых фермерских хозяйств и постепенного снятия ограничений на покупку земель для всех категорий инвесторов".

Второй заем, согласно сообщению, будет направлен на оказание поддержки в разработке "дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста". В банке напомнили, что проект по оказанию финансовой поддержки дополняет финансирование в размере $135 млн проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" и в размере $150 млн проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины ", которое было одобрено недавно.

Правительство Украины в мае приняло решение обратиться к Всемирному банку за кредитом в размере $350 млн. Всемирный банк является основным партнером Украины по развитию. С 1992 года финансовая помощь банка стране составила около $14 млрд в рамках более 80 проектов и программ.